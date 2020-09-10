Американец Тиафо оштрафован за неприличный жест Медведеву

Организаторы US Open вынесли штраф американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо. Спортсмен заплатит 4 тыс. долларов за неприличный жест в адрес Даниила Медведева.

В первом сете в матче 1/8 финала US Open Тиафо показал россиянину средний палец после одного из розыгрышей. Поединок завершился в пользу Медведева со счётом 6:4, 6:1, 6:0.

Позже Медведев победил Андрея Рублёва и вышел в полуфинал турнира. В этой игре он сыграет с австрийцем Домиником Тимом.