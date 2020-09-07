Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал идею создания базового клуба для сборной. По его словам, так тренерскому штабу было бы легче управлять командой.
"Наверное, было бы легче, если бы были блоки из одного клуба. Ими легче управлять. В конце концов, мы же сборная России — все клубы практически представлены. Сегодня такая ситуация, из которой нужно исходить", - заявил Черчесов в интервью "России 24".
Также тренер поддержал игроков, которые уезжают в Европу. В топ-чемпионатах выступают россияне Денис Черышев ("Валенсия"), Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").
"Дай бог, еще кто-то уедет. Мы будем только рады, если наши футболисты будут выступать в ведущих европейских лигах", - заявил Черчесов.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.