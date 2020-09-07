Черчесов хотел бы иметь базовый клуб для сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал идею создания базового клуба для сборной. По его словам, так тренерскому штабу было бы легче управлять командой.

"Наверное, было бы легче, если бы были блоки из одного клуба. Ими легче управлять. В конце концов, мы же сборная России — все клубы практически представлены. Сегодня такая ситуация, из которой нужно исходить", - заявил Черчесов в интервью "России 24".

Также тренер поддержал игроков, которые уезжают в Европу. В топ-чемпионатах выступают россияне Денис Черышев ("Валенсия"), Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").