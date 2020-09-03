Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в "Барселоне"

Хорхе Месси, агент и отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, подтвердил информацию о том, что аргентинец может остаться в Каталонии ещё на год.

По сведениям Deportes Cuatro, Хорхе Месси провёл "хорошие переговоры" с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу. Месси-старший отметил, что футболист рассматривает вариант, при котором он доработает контракт до конца.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Месси является "Манчестер Сити". "Барселона" согласилась продать аргентинца за 100 млн евро.