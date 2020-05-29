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Источник Правда.Ру

Уткин ответил на вопрос, чей Крым

Спорт

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношение по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.

"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.

Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.

крым василий уткин

Пять столичных стационаров вернутся к привычной деятельности

Россия » Центр » Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о возвращении к обычной работе пяти столичных стационаров.

"Было принято решение вчера о том, что мы выводим от работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приема экстренных и плановых больных 5 городских стационаров с общей коечной мощностью 3 тысячи. Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", — рассказала Ракова в эфире Первого канала.

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Матыцин высказался о матчах со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, почему было принято решение пустить болельщиков на трибуны. Ранее сообщалось, что на матчах РПЛ, которые возобновятся 21 июня, стадионы будут заполнены не более, чем на 10%.

"Важно, что футбольный чемпионат возобновится в присутствии зрителей, пусть и при небольшом их количестве. Я смотрел матчи бундеслиги, ощущения очень странные — эмоций недостаточно, без зрителей матчи выглядят не так, как мы к этому привыкли.

Спортсмены играют не только для себя, но и для зрителя, создавая уникальную атмосферу единения. Эмоциональная положительная энергетика, которая будет на стадионах со зрителями, дополнительно даст импульс спортсменам, болельщикам и СМИ", — заявил Матыцин.

Командам в чемпионате России осталось провести по восемь матчей. Турнир планируется завершить 22 июля, финал состоится 25-го числа.

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Исинбаева рассказала, как мечтала работать секретаршей

Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своей детской мечте. По словам спортсменки, она хотела стать секретаршей.

Прыгунья с шестом опубликовала в Instagram фотографию и спросила подписчиков о своём образе, похожа ли она на секретаршу.

елена исинбаева легкая атлетика

Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

Спорт

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить:

  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
  • Илья Шкуренев (многоборье);
  • Сергей Шубенков (барьерист);
  • Василий Мизинов (ходьба).
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Российский лыжник Черноусов будет выступать за Швейцарию

Спорт

Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.

В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.

Черноусов женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.

Илья Черноусов

Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.

  • На Олимпиаде в Сочи он завоевал бронзовую награду в марафоне на 50 км.
  • На ЧМ-2011 в Хольменколлене на его счету бронза в Скиатлоне.
  • В Кубке мира на его счету 2 победы, 6 серебряных медалей и 3 бронзовые награды.
лыжи лыжные гонки илья черноусов кубок мира по лыжным гонкам
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