Олейник отреагировал на отмену боя в UFC

Боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился своим мнением об отмене турниров UFC. Россиянин должен был провести бой против бразильца Фабрисио Вердума в рамках UFC 250.

Ранее UFC объявил о переносе ближайших турниров. Из-за позиции транслятора ESPN отменен не только UFC 249, где должен был выступать Хабиб Нурмагомедов, но и UFC 250 с участием Олейника.

Олейник опубликовал пост в Instagram, в котором пообещал не сдаваться и продолжать подготовку к бою.