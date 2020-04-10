Боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился своим мнением об отмене турниров UFC. Россиянин должен был провести бой против бразильца Фабрисио Вердума в рамках UFC 250.
Ранее UFC объявил о переносе ближайших турниров. Из-за позиции транслятора ESPN отменен не только UFC 249, где должен был выступать Хабиб Нурмагомедов, но и UFC 250 с участием Олейника.
Олейник опубликовал пост в Instagram, в котором пообещал не сдаваться и продолжать подготовку к бою.
"Самая сложная за последние несколько лет подготовка… остановлена. Было очень сложно, но я пахал, не сдаваясь.
Сегодня провел три тренировки, взял сумку после последней тренировки, взял телефон в руки и увидел информацию о переносе турнира. Ну что, сдаться? А хренушки. С Богом", — написал Олейник.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
225 pounds 💪💪😎 Самая сложная за последние пару лет подготовка… остановлена :(Было очень сложно, но я пахал, не сдаваясь. Навалилось все, и отсутствие нормального тренировочного процесса из-за карантина, дети не в школе а дома, переезд с одного дома в другой выполненный одной парой рук- моих за 10 дней., но тем не менее, несмотря на все это — я только стал ощущать свою форму, она уже вышла на очень хороший уровень, почти 90-95% моей формы на предыдущем бое, а ещё оставалось 30 дней на настрой и на подготовку. Сегодня провёл 3 тренировки, взял сумку после 3й тренировки и взял телефон в руки и увидел информацию о переносе турнира. Ну что, сдаться?- а хренушки 😎 С Богом 💪🙏 (на весах — показатель после плотного ужина) #мма #олейник #сила #боибезправил #спорт #oleynik #mma #etfmg #freedomroads #warrior
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.