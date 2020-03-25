Глава МОК ответил на вопрос об участии россиян в Олимпиаде-2020

Глава МОК Томас Бах заявил, что не может спрогнозировать, как будет развиваться ситуация вокруг процесса между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Вопрос участия россиян в Играх в 2021 году относится к компетенции этой организации.

"Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать. Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс", — приводит РИА "Новости" слова Баха.

Перенос Олимпиады-2020

24 марта Игры в Токио перенесли на 2021 год. Точные даты будут определены позже.

Решение связано с пандемией коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что эпидемия COVID-19 с каждым днём ускоряется.