Глава МОК Томас Бах заявил, что не может спрогнозировать, как будет развиваться ситуация вокруг процесса между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Вопрос участия россиян в Играх в 2021 году относится к компетенции этой организации.
"Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать. Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс", — приводит РИА "Новости" слова Баха.
24 марта Игры в Токио перенесли на 2021 год. Точные даты будут определены позже.
Решение связано с пандемией коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что эпидемия COVID-19 с каждым днём ускоряется.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.