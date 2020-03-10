Боец UFC Крылов обрадовался падению курса рубля

Боец UFC Никита Крылов высказался по поводу снижения цен на нефть и курса рубля. Спортсмен с украинским паспортом с 2016 года живёт и тренируется в Москве. Уроженец Луганской области отметил, что выиграет от укрепления доллара, так как получает гонорар в этой валюте.

"Значительную и приятную часть жизни я зависел от цен на уголь. Теперь из-за цен на нефть за неделю до боя мой гонорар в рублях вырос на 10% за одну ночь", - написал Крылов в Instagram.

Также Крылов размести фотографию, которую подписал так:

"Лицо может быть только таким".

Падение курса рубля

Из-за срыва сделки ОПЕК+ в понедельник на 20-25% рухнули цены на нефть. Вчера на бирже Forex доллар торговался по стоимости 75 рублей.

Во вторник открылась мосбиржа, курс достиг 72,99 рубля. Верхняя граница курса доллара установлена на уровне 75,2125 рубля.

Бой Никиты Крылова

Ближайший бой Крылова состоится 15 марта в столице Бразилии. Соперником бойца в полутяжёлом станет Джони Уокер.