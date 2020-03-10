Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Боец UFC Крылов обрадовался падению курса рубля

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец UFC Никита Крылов высказался по поводу снижения цен на нефть и курса рубля. Спортсмен с украинским паспортом с 2016 года живёт и тренируется в Москве. Уроженец Луганской области отметил, что выиграет от укрепления доллара, так как получает гонорар в этой валюте.

"Значительную и приятную часть жизни я зависел от цен на уголь. Теперь из-за цен на нефть за неделю до боя мой гонорар в рублях вырос на 10% за одну ночь", - написал Крылов в Instagram.

Также Крылов размести фотографию, которую подписал так:

"Лицо может быть только таким".

Падение курса рубля

Из-за срыва сделки ОПЕК+ в понедельник на 20-25% рухнули цены на нефть. Вчера на бирже Forex доллар торговался по стоимости 75 рублей.

Во вторник открылась мосбиржа, курс достиг 72,99 рубля. Верхняя граница курса доллара установлена на уровне 75,2125 рубля. 

Бой Никиты Крылова

Ближайший бой Крылова состоится 15 марта в столице Бразилии. Соперником бойца в полутяжёлом станет Джони Уокер.

Темы ufc курс рубля цены на нефть никита крылов
Новости Все >
Боец UFC Крылов обрадовался падению курса рубля
Путин напомнил об историческом опыте победы над фашизмом
Яблочный уксус существенно снижает уровень сахара в крови
В МГУ назвали опасности из-за изменения климата
Иркутянка разгромила аптеку из-за спора с фармацевтом
В Норвегии сообщили об отмене чемпионата мира по хоккею-2020
Члены ОПЕК потеряли за сутки 500 миллионов долларов
Россиянам советуют досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Алла Пугачева не праздновала 8 марта из-за болезни
Последние материалы
Россиянам советуют досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Алла Пугачева не праздновала 8 марта из-за болезни
Врач рассказал, как вывести токсины из организма
В Британии ищут желающих за деньги заразиться коронавирусом
Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Овечкин вышел на первое место в списке снайперов сезона в НХЛ
МИД Казахстана: переговоры по Сирии в астанинском формате под вопросом
Собчак высказалась о болезни Олега Тинькова
Си Цзиньпин прибыл в Ухань, чтобы пообщаться с врачами
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Соломон Соловьев И среди Рыб бывают террористы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Тихонов заявил, что Губерниев "губит биатлон"
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Падение нефтяных цен в марте стало сильнейшим с 1991 года
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Киргизия - гарант восстановления СССР
Трамп назначил виновных в обвале нефтяного рынка
Киргизия - гарант восстановления СССР
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?
В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Сверим часы: три условия краха доллара
Сверим часы: три условия краха доллара
Зачем пихать мишуру в Конституцию?
48-летняя Лера Кудрявцева показала себя в бикини после операции
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ