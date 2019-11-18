Английский футболист сломал крышу стадиона ударом с пенальти

Вратарь английского клуба "Нанитон Боро" Тони Бридин исполнил по мнению пользователей соцсетей "худший пенальти в истории". В игре с командой "Стрэтфорд Таун" он пробил с 11-метровой отметки и попал в осветительный прибор, который был закреплен на крыше стадиона.



Худший пенальти в истории.

Лампа рухнула на болельщиков, никто из них не пострадал. Команда Бридина выиграла встречу со счетом 2:0.