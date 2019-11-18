Английский футболист сломал крышу стадиона ударом с пенальти

Вратарь английского клуба "Нанитон Боро" Тони Бридин исполнил по мнению пользователей соцсетей "худший пенальти в истории". В игре с командой "Стрэтфорд Таун" он пробил с 11-метровой отметки и попал в осветительный прибор, который был закреплен на крыше стадиона.
Лампа рухнула на болельщиков, никто из них не пострадал. Команда Бридина выиграла встречу со счетом 2:0.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.