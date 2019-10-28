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Украинский футболист не пожал руку поляку за оскорбление бандеровцем

Спорт » Командные виды » Баскетбол print

Футболист польской "Ягеллонии" из Украины Тарас Романчук отказался пожать руку сопернику перед матчем. Конфликт произошел из-за того, что поляк Доминк Фурман назвал его бандеровцем.


Тарас Романчук отомстил за "бандеровца".

Первый инцидент произошел в феврале. Романчук посчитал слово "бандеровец" оскорблением. Тогда Федерация футбола Польши провела расследование, после чего футболисты сделали совместное заявление, пообещав больше не конфликтовать.

В конце октября капитаны "Ягеллонии" и "Вислы" снова встретились на поле. Фурман во время предматчевого приветствия протянул руку Романчуку, но украинец демонстративно отвернулся от него.

Романчук выступает за польскую команду с 2014 года. Он уже получил гражданство Польши и даже провел один матча в составе национальной сборной этой страны. В 2018 году он вышел на поле в товарищеской игре с Кореей.

Темы футбол бандера бандеровец тарас романчук
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