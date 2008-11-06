Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренера "Спартака" обвинили в нестабильности команды
О чем стоит знать перед покупкой крабовых палочек
Защита от сухости: как правильно ухаживать за кожей в зимний сезон?
Владислав Бакальчук сравнил себя с главой США Дональдом Трампом
В Германии официально заявили о распаде правящей коалиции
Биткойн достиг исторического максимума в $76,4 тысяч
Росатом распечатал на 3D-принтере деталь для ядерного объекта
Инфантино сказал, что США во главе с Трампом великолепно проведут ЧМ-2026
МОК заставил посомневаться в гендерной принадлежности Хелиф

Наши подразделения форсировали на лодках озеро Селигер и отбили у противника семь деревень... — писала газета Правда 7 ноября 1941 года

4:10
Общество

"Московский Листок", 7 ноября (25 октября) 1901 года. За рубежом.

Наши подразделения форсировали на лодках озеро Селигер и отбили у противника семь деревень... — писала газета Правда 7 ноября 1941 года
Фото: Pravda.Ru

"Один американский мыловаренный завод предлагает премию в 1 000 000 долларов за изобретение способа превращения керосина в мыло. Принимая во внимание, что керосин есть одна из разновидностей минерального масла, с точки зрения химических комбинаций, такое превращение возможно, хотя многие ранее сделанные в этом направлении опыты не увенчались еще успехом".

"Новости Дня", 7 ноября (25 октября) 1902 года.

"Вчера москвичи поздравляли друг друга с морозом. Утром термометр показывал десять градусов ниже нуля, днем температура колебалась между четырьмя и шестью градусами мороза, а вечером при холодном ветре мороз стал крепчать. Морозы в нынешнем году запаздывают. В прошлом году в октябре уже был снег".

"Труд", 7 ноября 1922 года. Наш привет.

Вождям мирового пролетариата, собравшегося в день двойного праздника — открытия IV конгресса Коммунистического Интернационала и пятилетия Российской Рабоче-Крестьянской революции — редакция "Труда" шлет свой пламенный товарищеский привет.

Этот знаменательный день — символ единения угнетенных рабочих капиталистического мира с освобожденным Октябрьской революцией рабочими единственной в мире Республикой Труда.

В этот исторический день рабочие всех стран еще раз услышат биение сердца русской революции, зовущей в капиталистическом окружении к борьбе и победе, к празднику освобождения человечества…

"Правда", 7 ноября 1941 года. Сражения у озера Селигер.

"Северо-западный фронт, 6 ноября. (Спец. воен. корр. "Правды"). За последние дни части тов. Берзарина провели в районе озера Селигер ряд успешных атак, в результате которых значительно потеснили немцев. Наши подразделения форсировали на лодках озеро Селигер и отбили у противника семь деревень…"

"Ленинградская правда", 7 ноября 1941 года. Шесть норм за смену.

" В цехе #7 Н-ского завода все знают токаря Павла Роо. Это молодой, энергичный рабочий, лучший из стахановцев. Он изготовляет очень сложный инструмент для цехов, выполняющих заказы фронта.

В октябре Павел Роо вырабатывал не меньше трех норм за смену. 1 ноября он стал на почетную вахту имени XXIV годовщины Октября. В тот же день он сделал работу, рассчитанную на 45 часов, за одиннадцать часов. Систематически увеличивая производительность труда, молодой токарь теперь выполняет норму на 600 процентов".

"Правда", 7 ноября 1961 года. За новые победы коммунизма!

"В канун годовщины Великого Октября в залитом потоками света Кремлевском Дворце съездов собралось более шести тысяч представителей трудящихся Москвы — рабочие и работницы, представители интеллигенции, ветераны славной ленинской гвардии, герои октябрьского штурма, воины Советских Вооруженных Сил. Они пришли сюда на торжественное заседание Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященное празднованию 44-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

В глубине сцены портрет основателя Коммунистической партии и Советского государства — великого Ленина. Бриллиантами огней горят цифры "1917 — 1961"…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату
Красота и стиль
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату Аудио 
Популярное
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения

Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.

Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Как укрыть розы на зиму простым способом
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Правильная планировка сада: деревья, которые дружат друг с другом
Правильная планировка сада: деревья, которые дружат друг с другом
Последние материалы
Мошеннические действия при защите клиента привели адвокатов в тюрьму
Российская теннисистка разводится через год после свадьбы
В чём смысл самоубийственной тактики Украины? Ответил политолог
Тимати рассказал о своих посещениях вечеринок скандального рэпера P.Diddy
Готовим яйца за минуту: секрет использования микроволновки
Защищаем голову от холода и сохраняем укладку: лучшие советы на зиму
10 интересных фактов о манулах: дикие коты, которые не приручаются
7 ноября: День Октябрьской революции, последняя жертва испанской инквизиции и бенефис Вертинского
Теннисистка Потапова развелась с Шевченко
Советский гуляш на вашей кухне: пошаговый рецепт классического блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.