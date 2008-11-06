Наши подразделения форсировали на лодках озеро Селигер и отбили у противника семь деревень... — писала газета Правда 7 ноября 1941 года

4:10 Your browser does not support the audio element. Общество

"Московский Листок", 7 ноября (25 октября) 1901 года. За рубежом.

Фото: Pravda.Ru

"Один американский мыловаренный завод предлагает премию в 1 000 000 долларов за изобретение способа превращения керосина в мыло. Принимая во внимание, что керосин есть одна из разновидностей минерального масла, с точки зрения химических комбинаций, такое превращение возможно, хотя многие ранее сделанные в этом направлении опыты не увенчались еще успехом".

"Новости Дня", 7 ноября (25 октября) 1902 года.

"Вчера москвичи поздравляли друг друга с морозом. Утром термометр показывал десять градусов ниже нуля, днем температура колебалась между четырьмя и шестью градусами мороза, а вечером при холодном ветре мороз стал крепчать. Морозы в нынешнем году запаздывают. В прошлом году в октябре уже был снег".

"Труд", 7 ноября 1922 года. Наш привет.

Вождям мирового пролетариата, собравшегося в день двойного праздника — открытия IV конгресса Коммунистического Интернационала и пятилетия Российской Рабоче-Крестьянской революции — редакция "Труда" шлет свой пламенный товарищеский привет.

Этот знаменательный день — символ единения угнетенных рабочих капиталистического мира с освобожденным Октябрьской революцией рабочими единственной в мире Республикой Труда.

В этот исторический день рабочие всех стран еще раз услышат биение сердца русской революции, зовущей в капиталистическом окружении к борьбе и победе, к празднику освобождения человечества…

"Правда", 7 ноября 1941 года. Сражения у озера Селигер.

"Северо-западный фронт, 6 ноября. (Спец. воен. корр. "Правды"). За последние дни части тов. Берзарина провели в районе озера Селигер ряд успешных атак, в результате которых значительно потеснили немцев. Наши подразделения форсировали на лодках озеро Селигер и отбили у противника семь деревень…"

"Ленинградская правда", 7 ноября 1941 года. Шесть норм за смену.

" В цехе #7 Н-ского завода все знают токаря Павла Роо. Это молодой, энергичный рабочий, лучший из стахановцев. Он изготовляет очень сложный инструмент для цехов, выполняющих заказы фронта.

В октябре Павел Роо вырабатывал не меньше трех норм за смену. 1 ноября он стал на почетную вахту имени XXIV годовщины Октября. В тот же день он сделал работу, рассчитанную на 45 часов, за одиннадцать часов. Систематически увеличивая производительность труда, молодой токарь теперь выполняет норму на 600 процентов".

"Правда", 7 ноября 1961 года. За новые победы коммунизма!

"В канун годовщины Великого Октября в залитом потоками света Кремлевском Дворце съездов собралось более шести тысяч представителей трудящихся Москвы — рабочие и работницы, представители интеллигенции, ветераны славной ленинской гвардии, герои октябрьского штурма, воины Советских Вооруженных Сил. Они пришли сюда на торжественное заседание Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященное празднованию 44-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

В глубине сцены портрет основателя Коммунистической партии и Советского государства — великого Ленина. Бриллиантами огней горят цифры "1917 — 1961"…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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