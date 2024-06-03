РПЦ и Роспатент договорились о правках в наименованиях ряда товаров

"Душу монаха" больше продавать не будут

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Как стало известно, Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект, который запрещает регистрировать товарные знаки с религиозной символикой или семантикой. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

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Кроме того, поправки также предусматривают запрет на использование религиозных коннотаций в фирменных наименованиях коммерческих организаций. Духовных лиц, в частности, возмущают такие названия, как "Душа монаха", "Исповедь грешницы", "Saint George", а также "Кроткая монашка" и "Батюшка онлайн".

Эти наименования считаются оскорбительными для православных и просто кощунственными, поскольку провоцируют осмеивание важных для христиан ценностей.