Путин заверил, что у его помощника "денег видимо-невидимо"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Молодые российские учёные на встрече с президентом Владимиром Путиным попросили его о финансировании перспективного проекта. Согласно расчётам просителей, работа над указанным проектом потребует 100 миллионов рублей в год.

Фото: Якутия 24

Путин откликнулся на эту просьбу, отметив, что найти указанную сумму вполне реально. При этом президент многозначительно посмотрел в сторону своего помощника Андрея Фурсенко.

"У Андрея Александровича денег видимо-невидимо", — заметил Путин.

При этом помощник главы государства дал понять, что Путин заблуждается на его счёт, заверив всех, что у него нет вышеназванных 100 миллионов.

После этого президент попросил помощника изыскать необходимые молодым учёным средства.

"Это очень интересно и очень важно", — добавил глава государства.