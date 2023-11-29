Молодые российские учёные на встрече с президентом Владимиром Путиным попросили его о финансировании перспективного проекта. Согласно расчётам просителей, работа над указанным проектом потребует 100 миллионов рублей в год.
Путин откликнулся на эту просьбу, отметив, что найти указанную сумму вполне реально. При этом президент многозначительно посмотрел в сторону своего помощника Андрея Фурсенко.
"У Андрея Александровича денег видимо-невидимо", — заметил Путин.
При этом помощник главы государства дал понять, что Путин заблуждается на его счёт, заверив всех, что у него нет вышеназванных 100 миллионов.
После этого президент попросил помощника изыскать необходимые молодым учёным средства.
"Это очень интересно и очень важно", — добавил глава государства.
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