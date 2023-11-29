Глава Донецка Николай Волков объяснил, что сайт администрации города подвергся хаккерской атаке.
Волков сообщил, что официальный сайт администрации города взломали злоумышленники. Ранее там был опубликован документ о признании Адама Кадырова "почетным гражданином города".
Представители администрации Донецка подозревают, что информационную атаку на сайт совершили ЦИПсО Украин. Он посоветовал доверять только официальным источникам информации.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.