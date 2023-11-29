Глава Донецка сообщил, что официальный сайт администрации города взломали

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Глава Донецка Николай Волков объяснил, что сайт администрации города подвергся хаккерской атаке.

Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Волков сообщил, что официальный сайт администрации города взломали злоумышленники. Ранее там был опубликован документ о признании Адама Кадырова "почетным гражданином города".

Представители администрации Донецка подозревают, что информационную атаку на сайт совершили ЦИПсО Украин. Он посоветовал доверять только официальным источникам информации.