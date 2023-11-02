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1:31
Общество

Максимальные выплаты по больничному листу для работников со стажем более восьми лет будут увеличены с 2,7 тысячи рублей в день до 4,1 тысячи рублей в феврале 2024 года и 5,7 тысячи рублей в 2025 году. Это решение вызвано необходимостью обеспечить более справедливую оплату больничных для всех работающих.

Россиянам рассказали, кто сможет болеть без финансовых потерь
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что повышение выплат по больничному листу поможет снизить самоотверженность тех граждан, которые даже при недомогании продолжают работать, опасаясь потерять доход или испортить отношения с начальством. Она отметила, что люди должны иметь право на болезнь, и это является нормальной частью жизни.

В настоящее время работники с доходами выше определенного уровня не могут получить 100% оплату больничного. По новым правилам, увеличение базовой величины, которая влияет на предельные выплаты по больничному листу, позволит более справедливо учитывать доходы работников. Это также поможет сократить распространение заболеваний на рабочем месте и уменьшит давление на работников, чтобы возвращаться на работу при болезни. Увеличение выплат станет поэтапным, и это изменение позволит большему числу работающих людей получать справедливую оплату за период болезни.

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Коклюш свирепствует в России. Какие главные симптомы и как лечить опасную болезнь?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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