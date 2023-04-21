Мошенник выманил у студентки из Нижнего Тагила 270 тысяч рублей, притворившись "сотрудником Центробанка"

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Студентка из Нижнего Тагила лишилась 270 тысяч рублей, переведя их мошенникам, которые выдавали себя за "сотрудников Центробанка".

Как пишет tagilcity.ru, схема, применённая аферистами, была привычна: они позвонили девушке, чтобы предупредить, что на её имя "некто хочет взять кредит".

После этого мошенники заверили 21-летнюю студентку, что в целях безопасности ей самой нужно взять кредит в банке и перевести деньги "на безопасный счёт", то есть напрямую обманщику.

В итоге жительница Нижнего Тагила взяла два кредита, на 150 и 120 тысяч, перевела их жуликам, и только потом поняла, что её обманули. Потерпевшая обратилась в полицию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Осторожно, мошенники! Вас не обманут никогда?