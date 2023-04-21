Студентка из Нижнего Тагила лишилась 270 тысяч рублей, переведя их мошенникам, которые выдавали себя за "сотрудников Центробанка".
Как пишет tagilcity.ru, схема, применённая аферистами, была привычна: они позвонили девушке, чтобы предупредить, что на её имя "некто хочет взять кредит".
После этого мошенники заверили 21-летнюю студентку, что в целях безопасности ей самой нужно взять кредит в банке и перевести деньги "на безопасный счёт", то есть напрямую обманщику.
В итоге жительница Нижнего Тагила взяла два кредита, на 150 и 120 тысяч, перевела их жуликам, и только потом поняла, что её обманули. Потерпевшая обратилась в полицию.
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