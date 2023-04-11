Украинец рассказал, как обманывает россиян по телефону при поддержке СБУ

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Украинец рассказал, как обманывает россиян по телефону при поддержке Служба безопасности Украины (СБУ).

По словам парня, он работает в Днепре и занимается "разводом" по телефону. Он получает личные данные, пароли от карт и многое другое от доверчивых граждан РФ, которые не подозревают, что их обманывают. Всё это "крышует" Служба безопасности Украины.

Мошенники, по словам парня, имеют миллионы в неделю и кроме взяток управлению СБУ ничего не платят.

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