Следователь Марина Мингалева по решению суда должна будет частично компенсировать в бюджет стоимость дорогих вещдоков, которые исчезли в ходе расследования уголовного дела из отдела полиции Мотовилихинского района.
Как пишет properm.ru, следователь не уследила за изъятыми у пермского бизнесмена вещественными доказательствами — двумя золотыми часами, одни из которых были люксовыми швейцарскими. Суд признал её виновной в том, что она не смогла обеспечить их сохранность.
МВД хотело получить от Мингелеевой полную стоимость утерянных по её вине вещдоков, а именно 3 миллиона рублей. Однако суд учитывал средний заработок следователя за год, и сотрудница вместо этой суммы заплатит в бюджет лишь 66 тысяч рублей.
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