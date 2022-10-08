Трошев перечислил фейковые телеграм-каналы о бойцах "ЧВК Вагнера"

Необходимо с осторожностью относиться к появляющейся в Сети информации якобы от бойцов "ЧВК Вагнера". С таким заявлением выступил глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала обращение Трошеваи подтвердила его подлинность.

"В последнее время появилось большое количество различных Telegram-каналов и групп в социальных сетях, которые высказывают различные мнения от имени бойцов "ЧВК Вагнер". Прошу относиться к этому осторожно", — подчеркнул Трошев.

Также он перечислил первые два Telegram-канала, которые публикуют информацию якобы от лица "ЧВК Вагнер": "На марше Z" и "Вагнеровец". В дальнейшем пресс-служба компании "Конкорд" планирует обновлять список фейковых ресурсов.