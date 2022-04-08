Экс-организатор: СБУ "крышевали" дилеров и нарколаборатории в России

Служба безопасности Украины курировала часть нарколабораторий в России, а сотрудников вербовала в Незалежной, заявил один из ныне задержанных участников "бизнеса" РИА Новости. По его словам, выйти из "наркооборота" было нельзя.

По информации журналистов, сейчас экс-организатор одной из таких лабораторий, который с 2020 года находится в московском СИЗО, рассказал, что всех новичков и потенциальных сотрудников проверяли по всем "СБУшным" нормам: изучали досье, проверяли на полиграфе.

"В ожидании собеседования там провёл около недели, и всё это время туда постоянно заезжали люди, которые так же, как и я, должны были пройти собеседования, а затем поехать работать с наркотиками в Россию", — рассказал экс-организатор.

По его словам, в основном занимались производством солей и синтетических наркотиков. Деньги и поддельные документы получали по почте. Для каждого участника была создана легенда.

"В день мы могли производить по 5 килограммов наркотиков, то есть ежедневный доход мог составлять около 10 миллионов рублей. В задачу нашей группы входило только производство наркотиков", — поделился собеседник.

Как уточнил экс-организатор просто "взять и выйти" из бизнеса было нельзя. Тем, кто хотел "отойти от дел" присылали видео расправы над коллегами. Как подчеркнул собеседник, возможно, что участников уже ликвидированных нарколабораторий, задержали в России, не самый "плохой" конец истории.