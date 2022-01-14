Юрист Котляр рассказала о "катастрофе" с больницей в Обнинске после гибели юноши

Почему врачи больницы в Обнинске отпустили домой 18-летнего Артёма Волкова, упавшего грудной клеткой на металлический турник, ещё предстоит выяснить. Но то, что в больнице Обнинска давно есть большие проблемы, это факт, рассказала юрист из этого города Татьяна Котляр в интервью Телеканалу "360".

Правозащитница пообещала разобраться, правильно ли поступили врачи, отпустившие молодого человека с жалобами в груди после жёсткого падения домой, а не оставившие его в больнице для наблюдения. Котляр допустила, что врачи действительно могли не увидеть, насколько серьёзно травмирован пострадавший Артём Волков. При этом она признала, что положение с обнинской больницей и поликлиникой просто плачевно.

"Дело в том, что у нас вообще катастрофа с поликлиникой, с больницей в Обнинске. Такое впечатление, что там вообще и работать некому, и лекарств в самой больнице нет. Это все решается путем нормального финансирования, повышения зарплат врачам, чтобы можно было укомплектовать штат и нормально работать", — рассказала Котляр.

Она добавила, что в хирургическом отделении ситуация ещё хуже, здесь не хватает лекарств и специалистов, и получить медицинскую помощь больным очень непросто.

Котляр сообщила, что дело не получившего должную медицинскую помощь Артёма Волкова будет изучаться правоохранителями.18-летний юноша сделал на турнике сальто и неудачно приземлился грудной клеткой прямо на турник. Парень обратился к медикам, которые назначили ему обезбаливающее и отправили домой. Дома на следующий день Артём почувствовал себя хуже. Его мать вызвала скорую, но молодой человек скончался до её приезда от внутрибрюшного кровотечения.

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