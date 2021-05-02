Власти Москвы опровергли информацию о "тайных пациентах"

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы, столичные клиники проверяются в плановом порядке, методы отправки "тайных пациентов" не используются.

Днём ранее телеграм-канал Baza сообщил, что появление видео с издевательствами над пациенткой вынудило чиновников посылать в больницы "тайных пациентов" для проверки: засланные пациенты будут поступать в больницы в виде обычных больных, чтобы отслеживать все факты плохого отношения со стороны медперсонала. При этом, если об обычных проверках больницы знают заранее, то о "тайных пациентах" они не будут знать.

Столичный департамент ответил, что не направляет никаких "тайных пациентов" в больницы, а проверки проводятся "в плановом порядке", сообщает РБК.

Ранее в сеть попало видео, на котором медсёстры городской клинической больницы им. Иноземцева угрожали пожилой пациентке. После инцидента главврач этой больницы был уволен.

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