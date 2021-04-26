Главврач столичной больницы имени Иноземцева уволен после кадров в интернете с пьяными медсестрами больницы.
На видео они кричат на пожилую женщину, а потом дело доходит до распускания рук, и кричит уже пострадавшая. Уже отреагировали Следственный комитет — возбудил уголовное дело — и Росздравнадзор по Москве и области — назначили проверку.
Департамент здравоохранения города Москвы уже ведет свою проверку. Фигурировавшие в инциденте медики были отстранены от работы. Ведомство назвало подобные действия недопустимыми и готово максимально содействовать правоохранителям.
В августе 2020 года житель Якутии умер у приемного покоя больницы после отказа врачей госпитализировать его.
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