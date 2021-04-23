Автоэксперт Пётр Шкуматов раскритиковал новые ПДД

В ГИБДД разработали новые правила дорожного движения. Координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов в интервью "360" раскрыл основные моменты нововведений. Так, по мнению эксперта, важно контролировать состояние автомобильных шин.

"В этих законодательных предложениях есть положительная сторона. Например, если говорить про резину, про шины, то, безусловно, контроль за состоянием шин — он не просто необходим, он очень важен", — подчеркнул он.

Но в новых правилах есть и спорные моменты. Если законопроект будет принят, водителям придётся платить штраф за установку предметов, закрывающих обзор. Так, видеорегистраторы можно будет устанавливать за зеркалом заднего вида, или они должны быть встроены в него.

Автоэксперт считает, что это может вызвать недовольство автолюбителей, так как им придётся приобретать новые видеорегистраторы или переустанавливать имеющиеся, а это требует определённых расходов.

"Законопроект надо менять, надо упрощать. Сосредотачиваться на шинах, на дисках. На параметрах, которые очень важны для безопасности дорожного движения", — считает Шкуматов.

Из-за отсутствия противосолнечных козырьков и подушек безопасности, согласно новым ПДД, водителю может грозить штраф в размере от 500 рублей и даже лишение прав.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.