Российским школьникам разрешат выбрать форму экзамена

В этом году учащимся 11-х классов предоставят возможность самостоятельно выбрать форму итоговой аттестации: школьники смогут сдавать ЕГЭ, или государственные выпускные экзамены (ГВЭ). Решение нужно принять не позднее середины мая.

"В проектах нормативных актов, которые мы разработали и которые в ближайшее время будут приняты, мы будем давать именно этой категории участников возможность для прохождения итоговой аттестации: при необходимости, если у них поменялись жизненные обстоятельства, уже без подтверждающих документов изменить форму экзамена", — приводит слова начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского ТАСС.

Основной период ЕГЭ будет проходить с 31 мая по 2 июля. Также предусмотрен дополнительный период - с 12 по 17 июля. Школьники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать государственные выпускные экзамены.