Какой россияне хотят видеть свою страну, показал опрос

Россия должна быть развитой экономически страной, считает часть участников опроса ВЦИОМ, другая часть мечтает о возврате статуса супердержавы, какой был у Советского Союза.

"Почти половина россиян (44%) утверждает, что Россия в XXI веке должна стремиться быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, 34% — что должна вернуть статус супердержавы, какой был у СССР, 7% — что должна добиться лидерства на постсоветском пространстве, еще столько же уверены, что не следует стремиться ни к каким глобальным целям, 10% затруднились ответить", — свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, россиян более заботит величие державы, чем их собственное благосостояние.