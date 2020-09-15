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Какой россияне хотят видеть свою страну, показал опрос

Россия должна быть развитой экономически страной, считает часть участников опроса ВЦИОМ, другая часть мечтает о возврате статуса супердержавы, какой был у Советского Союза.

Какой россияне хотят видеть свою страну, показал опрос

"Почти половина россиян (44%) утверждает, что Россия в XXI веке должна стремиться быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, 34% — что должна вернуть статус супердержавы, какой был у СССР, 7% — что должна добиться лидерства на постсоветском пространстве, еще столько же уверены, что не следует стремиться ни к каким глобальным целям, 10% затруднились ответить", — свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, россиян более заботит величие державы, чем их собственное благосостояние.

"37% респондентов считают, что Россия и сейчас остается великой державой, 29% — что, скорее всего, она ею станет в ближайшие 15-20 лет, 26% придерживаются обратного мнения. Россия должна стремиться к благосостоянию и высокому уровню жизни (12%), улучшению жизни населения (11%), миру (10%), развитию экономики, поддержке бизнеса (9%), сотрудничеству со странами (7%)", — говорится в результатах исследования.

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