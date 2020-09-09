Во сколько миллионов россияне оценили своё свободное время

Несколько тысяч людей по всей России приняли участие в социальном опросе. В нём россиян спрашивали, за какое вознаграждение они готовы пожертвовать выходными, отпусками и т. д. В среднем показатель превысил 50 миллионов рублей. Если рассматривать ответы женщин отдельно от ответов мужчин, картина получается немного иная. Женщинам нужно более 80 миллионов. А вот мужчины довольствуются скромными 35 миллионами рублей.