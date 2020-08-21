В Каппадокии возобновляются прогулки на воздушных шарах

С 22 августа в турецком регионе Каппадокии возобновляются полёты воздушных шаров с туристами на борту. Пилоты из-за пандемии коронавируса вынужденно простаивали пять месяцев.
"Туры на воздушных шарах в знаменитом регионе Турции — Каппадокии, которые были отменены Управлением гражданской авиации из-за коронавируса, возобновляются с 22 августа. Вынужденный перерыв составил почти пять месяцев. Полёты разрешены с ограничениями. Каждая компания будет поднимать в небо лишь один воздушный шар, а в общей сложности можно будет запускать не более 27 воздухоплавательных аппаратов одновременно. Число туристов в гондоле должно быть уменьшено для соблюдения социального дистанцирования", — говорится в сообщении ассоциации Турпром.
В Турции увидели в этом добрый знак к восстановлению туристической отрасли в Каппадокии. Отмечается, что спрос на такой вид путешествия традиционно высок.
"Ощущается высокий спрос на такие путешествия. По мере возобновления полетов шаров туристическая отрасль в регионе также будет постепенно восстанавливаться. Несмотря на ряд условий, владельцы и пилоты встретили это известие с большим воодушевлением", — заявил турецкой прессе председатель анатолийской Ассоциации эксплуатации воздушных шаров (ASBID) Тевфик Ольмез.
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