В Каппадокии возобновляются прогулки на воздушных шарах

С 22 августа в турецком регионе Каппадокии возобновляются полёты воздушных шаров с туристами на борту. Пилоты из-за пандемии коронавируса вынужденно простаивали пять месяцев.

"Туры на воздушных шарах в знаменитом регионе Турции — Каппадокии, которые были отменены Управлением гражданской авиации из-за коронавируса, возобновляются с 22 августа. Вынужденный перерыв составил почти пять месяцев. Полёты разрешены с ограничениями. Каждая компания будет поднимать в небо лишь один воздушный шар, а в общей сложности можно будет запускать не более 27 воздухоплавательных аппаратов одновременно. Число туристов в гондоле должно быть уменьшено для соблюдения социального дистанцирования", — говорится в сообщении ассоциации Турпром.

В Турции увидели в этом добрый знак к восстановлению туристической отрасли в Каппадокии. Отмечается, что спрос на такой вид путешествия традиционно высок.