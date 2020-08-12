Жители кыргызской провинции участвуют в социальном бизнес-проекте

В глубинке Киргизии (в Нарынской области) набирает обороты социальный проект "Одно село — один продукт", благодаря которому местные жители могут открыть собственное дело.

В рамках проекта провинцию посещают иностранные профессионалы, которые дают азы предпринимательства и помогают в открытии своего собственного производства: проводят мастер-классы, консультации, обучают основам ведения дела и предлагают готовые бизнес-идеи, с которыми лучше всего стартовать. Каждый из этапов учитывает культурные и гастрономические особенности местности.