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Жители кыргызской провинции участвуют в социальном бизнес-проекте

Общество

В глубинке Киргизии (в Нарынской области) набирает обороты социальный проект "Одно село — один продукт", благодаря которому местные жители могут открыть собственное дело.

В рамках проекта провинцию посещают иностранные профессионалы, которые дают азы предпринимательства и помогают в открытии своего собственного производства: проводят мастер-классы, консультации, обучают основам ведения дела и предлагают готовые бизнес-идеи, с которыми лучше всего стартовать. Каждый из этапов учитывает культурные и гастрономические особенности местности.

"Главной целью нашей организации является производство местных продуктов с использованием только региональных ресурсов", — пояснила координатор проекта Наргиза Эркинбаева.

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