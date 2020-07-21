Правительство России планирует изменить правила опеки над детьми, разрешив ВИЧ-инфицированным усыновлять детей.
Однако инфицированные должны будут проходить специальную терапию и доказать, что они более года находятся под наблюдением инфекциониста.
"Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией — нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл", — сказано в документе, который подписал Михаил Мишустин.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.