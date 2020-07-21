ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей в России

Правительство России планирует изменить правила опеки над детьми, разрешив ВИЧ-инфицированным усыновлять детей.

Однако инфицированные должны будут проходить специальную терапию и доказать, что они более года находятся под наблюдением инфекциониста.