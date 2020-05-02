Президент России Владимир Путин планирует 9 мая возложить цветы к Вечному огню, а затем сразу обратиться к жителям страны по случаю великого праздника Победы.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, власти РФ приняли решение о переносе празднования Дня Победы на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.