"Альфа-банк" без предупреждения заблокировал карты тысяч россиян

Клиенты "Альфа-банка" сообщили, что испытывают проблемы с использованием платежных карт. Сложности начались утром 7 марта. Карты просто перестали отображаться в приложении банка. Представители "Альфа-банка" ответили на многочисленные жалобы и рассказали, что были вынуждены заблокировать карты из-за утечки данных об их владельцах.

В организации пообещали перевыпустить все заблокированные карты и доставить их в необходимые отделения в течение одного рабочего дня.