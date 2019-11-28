В Тюмени жители многоэтажки в любой момент ждут обрушения здания

Жители многоквартирного дома в Тюмени второй год живут в постоянном страхе. Их дом может рухнуть в любой момент.

Началось все еще в феврале прошлого года. На первом этаже в квартире вдруг провалился пол. "УК установила в подвале подпорки и ее работники удалились по более важным делам", — рассказывают владельцы квартиры. Они, кстати, там сейчас не живут, ибо страшно.

В городской администрации обитателям "складывающейся" многоэтажки сказали, что их дом признан "зоной вероятной ЧС" еще 1 января 2018 года. То есть до обрушения пола.

В управляющей компании говорят, что установленные подпорки — мера "временная" (почти 2 года простояли, дом поддерживая — прим. "Правда.ру"). "На сегодняшний день почти закончено составление проектной документации на ремонт дома. Отправим на проверку в госкомиссию, потом будем подрядчика искать", — говорил все эти 2 года Тарон Нерсисян, директор УК "Спектр-М".

Жители дома, уставшие от постоянного страха, решили управляющую компанию сменить.

Но будет ли от этого толк, если, как указано на портале "Реформа ЖКХ", капремонт этого дома будет проводиться в 2040 году.

Коммунальщики Тюмени, наверное, ждут, что здание рухнет. И тогда к ним прилетят "большие дяди" из Москвы, денег дадут и на ремонт, и на расселение из дома, который 2 года является "зоной вероятной ЧС".

Фото: vk.com