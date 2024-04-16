Лолита Милявская рассказала, почему боялась Аллы Пугачевой и мечтала высказаться

Лолита Милявская призналась, что в молодости боялась Аллы Пугачевой

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В день рождения Аллы Пугачевой, 15 апреля, Лолита Милявская открыла, что в молодости испытывала страх перед Примадонной.

Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

Она призналась, что не только она, но и многие другие боялись обращаться к ней на "ты". Милявская даже рассказала, что когда-то обижалась на Пугачеву и мечтала высказать ей все, что думала.

Однако со временем ее взгляды изменились, и она поняла, что это были просто непонимание и недоразумения.