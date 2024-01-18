42-летняя Бритни Спирс вернулась в соцсети, опубликовав фото, на котором она полностью голая

Певица Бритни Спирс вернулась в соцсети с обнаженным фото

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В насыщенной событиями и эмоциями жизнь Бритни Спирс сохраняет стабильность в одном аспекте — своих "голых" фотографиях. Иногда создается впечатление, что певица специально посещает курорты, чтобы пополнить свой архив снимками с пляжей, а затем делится ими с подписчиками. Даже после обещания никогда не возвращаться в запрещенную соцсеть, на днях она возобновила свой аккаунт с 43 миллионами подписчиков, объявив о том, что отдыхает во Французской Полинезии. Под пикантной фотографией Бритни написала: "Только что приземлилась".

Фото: Личный аккаунт Бритни Спирс в Instagram

В сети активно обсуждают возможность блокировки её аккаунта из-за откровенного контента без возможности восстановления. Эту тему часто поднимают и комментаторы под фотографиями Бритни. Однако она придумала способ защиты от назойливых хейтеров, сделав свою страницу конфиденциальной. Теперь лишь избранные смогут просматривать бесконтрольные танцы звезды и читать посты, доступные не всем.

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