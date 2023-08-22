Экс-солистка "Тату" Лена Катина недавно стала мамой второй раз. Звезда родила сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова, которого назвали Демьяном. Накануне супруги крестили мальчика.
Крещение наследника проходило в храме святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве. Счастливая пара поделилась в соцсетях кадрами таинства, на которых поклонники впервые смогли увидеть лицо малыша.
"Покрестили Демьяна", — лаконично написал Спиридонов под снимком с сыном.
Напомним, что певица Лена Катина вышла замуж за предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова в июне прошлого года. Пара решила просто расписаться в ЗАГСе без пышного торжества.
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