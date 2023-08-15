Актрисы Марго Робби за главную роль в фильме "Барби" получит около 50 миллионов долларов

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что 33-летняя австралийская актриса Марго Робби — отправившаяся в пресс-тур в поддержку фильма "Барби", вызвала сплетни вокруг своего внешнего вида на ковровых дорожках. Фанаты заметили, что она выглядит слегка уставшей, что могло быть связано с бесконечными розовыми нарядами или долгой работой. Однако недавно стало известно изданию Variety, какой гонорар получит Марго Робби за главную роль в фильме.

Фото: stevedacinema.com

По информации от инсайдеров, сумма, которую получит актриса, составит около 50 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя как оплату за время на съемочной площадке, так и процент от кассовых сборов. Режиссер Грета Гервиг также не останется без вознаграждения: за успех фильма "Барби" и общие сборы в размере 1,18 миллиарда долларов ей полагается неплохой бонус. Кроме того, Гервиг станет первой женщиной-режиссером, чей фильм собрал такие высокие кассовые сборы. И это при том, что фильм продолжает быть популярным и после месяца со дня его выхода. По кассовым сборам за всю историю Warner Bros. он уступает только "Гарри Поттеру и Дарам Смерти — 2".

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