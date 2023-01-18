Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала подробности своей интимной жизни в Rutube-шоу "Злые языки".
Волочкова в эфире шоу призналась, что у неё был роман с богатым мужчиной из Турции. В его состояние входит отдельный остров, трёхэтажная вилла, парусная яхта, а также парк из 22-х элитных автомобилей.
Однако состоятельность мужчины была не единственным его достоинством. По словам балерины, экс-избранник удовлетворял её в постели.
"Он был в сексе офигительный! И для меня это очень важно. Когда два дня нет секса, я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная" — поделилась Анастасия Волочкова.
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