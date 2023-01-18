Анастасия Волочкова "лезет на стены" после двух дней без секса

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала подробности своей интимной жизни в Rutube-шоу "Злые языки".

Анастасия Волочкова

Волочкова в эфире шоу призналась, что у неё был роман с богатым мужчиной из Турции. В его состояние входит отдельный остров, трёхэтажная вилла, парусная яхта, а также парк из 22-х элитных автомобилей.

Однако состоятельность мужчины была не единственным его достоинством. По словам балерины, экс-избранник удовлетворял её в постели.

"Он был в сексе офигительный! И для меня это очень важно. Когда два дня нет секса, я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная" — поделилась Анастасия Волочкова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.