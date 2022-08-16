Кристина Орбакайте показала красивый закат на Миконосе

51-летняя Кристина Орбакайте отдыхает вместе с мужем Михаилом и дочерью Клавдией на популярном курорте — греческом острове Миконос, наслаждаясь солнцем, пляжами Эгейского моря и древней архитектурой. Певица не преминула поделиться южными красотами с подписчиками, показав в соцсетях милое фото, где звездное семейство сидит за столиком с видом на море и закат.

Орбакайте выбрала для вечера стильный образ — розовая блузка с длинными рукавами и открытыми плечами гармонично сочеталась с черной юбкой и балетками. Образ дополнили легкий макияж и большие солнцезащитные очки.

Напомним, что дочь Аллы Пугачевой познакомилась с будущим супругом — американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым в Майами. Свадьбу влюбленные сыграли в 2005 году, после чего на свет появилась Клавдия. Орбакайте не раз отмечала, что счастлива в браке.