В Ставрополе певица Клава Кока накормила собак мороженым

Известная российская певица Клава Кока, прибывшая в Ставропольский край, накормила двух собак мороженым. Об этом пишет newstracker.ru.

Девушка рассказала, что направляется в Ялту. Как отметила певица, из-за неработающих аэропортов на юге страны ей пришлось выстраивать сложный маршрут.

В Ставрополе Клава Кока купила мороженое и угостила им собак, забыв о том, что животным нельзя употреблять сладкие продукты.

После этого девушка разместилась в автодоме с большой кроватью и душем. В социальных сетях певица поделилась, что проведёт в нём 12 часов.

Ранее сообщалось, что после отдыха на новогодних каникулах Клава Кока попала в больничную палату. Катаясь на сноуборде в Куршавеле, она перевернулась и тяжело приземлилась на шею и спину. Девушка почувствовала сильную боль в ноге и обратилась за помощью к врачам.