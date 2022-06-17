Известная российская певица Клава Кока, прибывшая в Ставропольский край, накормила двух собак мороженым. Об этом пишет newstracker.ru.
Девушка рассказала, что направляется в Ялту. Как отметила певица, из-за неработающих аэропортов на юге страны ей пришлось выстраивать сложный маршрут.
В Ставрополе Клава Кока купила мороженое и угостила им собак, забыв о том, что животным нельзя употреблять сладкие продукты.
После этого девушка разместилась в автодоме с большой кроватью и душем. В социальных сетях певица поделилась, что проведёт в нём 12 часов.
Ранее сообщалось, что после отдыха на новогодних каникулах Клава Кока попала в больничную палату. Катаясь на сноуборде в Куршавеле, она перевернулась и тяжело приземлилась на шею и спину. Девушка почувствовала сильную боль в ноге и обратилась за помощью к врачам.
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