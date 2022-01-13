Клава Кока оказалась в больнице после отдыха в Куршевеле

Отдых и активное катание на сноуборде в Куршевеле привели певицу Клаву Кока в больничную палату.

В результате весёлого спуска на склоне французского курорта артистка упала на скорости, и почувствовав сильную боль в ноге, обратилась к врачам.

"Допрыгалась. Теперь ковыляю на костылях. Надеюсь, не словамала. Подробнее в сторис", — подписала она видео со своим опасным спуском в Instagram.

На видео хорошо видно, как улыбающаяся Кока спускалась на сноуборде по склону, затем неожиданно для себя перевернулась и тяжело приземлилась на спину и шею.

Клава Кока отдыхает вместе с Ольгой Бузовой в Куршевеле. Если не считать неудачного спуска артистки, девушки весело проводят время, активно развлекаются и записывают множество фото, видео и сторис для поклонников.

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