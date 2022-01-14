Ксения Собчак назвала аэропорт "Домодедово" отвратительной помойкой

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала аэропорт "Домодедово" отвратительной помойкой. Своё недовольство звезда выразила в соцсетях.

В своём telegram-канале Собчак разместила видео, на котором слышно, что в аэропорту внезапно сработало оповещение об эвакуации. В публикации она раздосадованно обратилась к руководству "Домодедово" Валерию Когану и Дмитрию Каменщику с просьбой предупреждать заранее о проверке сигнализации.

"Дорогие Коган и Каменьщик — а вы не хотите сделать из вашей отвратительной помойки Домодедово нормальный аэропорт?", — написала Собчак.

На видео журналистка также прокомментировала произошедшее.

"Вот почему я не люблю аэропорт "Домодедово". Ну это типа просто учебная тревога. Вы нормальные люди?", — сказала она.

Ранее Собчак высказалась об участии балерина Анастасии Волочковой в шоу "ЧБД". Желающий себя закопать — закопает, заметила она.

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