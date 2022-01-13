Собчак об участии Волочковой в шоу "ЧБД": "Есть люди, которые сами себя убивают"

Анастасия Волочкова приняла участие в самом беспощадном шоу Ютуба "Что было дальше?". Балерина в программе "кинула камень в город" Собчак. Ответ журналистки не заставил себя долго ждать.

Волочкова пришла на программу, в которой участники шоу пытаются всячески задеть и оскорбить своего гостя. Балерина, которая славится своими эпатажными поступками, стала "лакомым кусочком" для язвительных ведущих.

Комикам не пришлось очень стараться, так как Волочкова каждым своим словом действовала лучше любых острых на язык юмористов, сама себя обличая. Ведущим шоу оставалось только выразительно переглядываться и посмеиваться над речами балерины.

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент шоу, в котором Волочкова жалуется на напалки Собчак по поводу искусственной груди.

"Есть люди, которые сами себя убивают своими собственными поступками", — сказала Волочкова.

Это заявление экс-примы Большого театра особенно понравилось Ксении.

"Идеально, а говорят ещё, что это ко мне на задушевную беседу идти опасно. По-моему плохим решением было отправиться к тем, чьи шутки ты не можешь отбить. Желающий себя закопать — закопает", — высказалась по поводу рискованного участия Волочковой в беспощадном шоу Собчак.

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