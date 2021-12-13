Победа рок-группы "Земляне" в номинации "Возвращение года" по версии премии Leaders Awards стала лишь началом в череде номинаций музыкального коллектива.
Отцы-основатели российской и советской рок-группы так сильно обрадовали поклонников возвращением на большую сцену, что те проголосовали за них в ходе опроса "За вклад в развитие отечественной музыки. Comeback года".
Опрос активных пользователей рунета был проведён премией "Марка №1 в России", в партнерстве совместно со Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Напомним, премия успешно существует с 1998 года и является одной из самых передовых систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей на российском рынке.
"Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым, мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни, но мы даже не предполагали, какой приём устроят нам наши поклонники! Мы говорим им: огромное спасибо, что голосовали за нас и вывели группу в топ этой престижной премии! "Землян" нельзя отделить от фанатов — мы одна семья!", — прокомментировал барабанщик Владимир Киселёв.
Торжественная Церемония награждения победителей прошла на главной сцене Кремлёвского Государственного Дворца. На мероприятии выступили звёзды отечественного шоу-бизнеса. Телеверсия будет показана 7 января на канале ТВЦ.
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