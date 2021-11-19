EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19
В Москве первую дозу вакцины от COVID-19 получили 400 детей
Рашкин готов выплатить компенсацию за убитого лося
Названы самые желаемые города России для переезда ради работы
Вирусолог Баранова: прививка не защищает от "ковидного хвоста"
Экс-глава Молдавии Додон: отношениям с Россией нужно придать новый импульс
Косачёв счёл вмешательством в дела РФ резолюцию о непризнании Путина президентом
Тренер сборной Норвегии счёл забавным инцидент с Крюгером и собаками
Мишустин расширил обязанности вице-премьеров для выполнения поручений Путина

Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии

Шоу-бизнес

Советская и эстонская певица Анне Вески рассказала о своём отношении к политике.

Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии

Анне Вески не склонна вмешиваться во внешнеполитические споры. Певица выступает за то, чтобы жить с соседними странами в мире и согласии.

Она не разделяет убеждённость некоторых политиков Прибалтики, которые устроили гонения на русский язык. Журналисты поинтересовались, у артистки не опасается ли она давать интервью на русском языке

"Я понимаю, о чём вы. Может быть они не знают никакого другого языка? Я думаю, что чем больше человек знает языков, то тем лучше. В Эстонии практически говорят на четырех языках — эстонском, английском, русском и финском", — цитирует Вески argumenti. ru.

Певица призналась, что её звали пополнить ряды политических партий, однако эти предложения не вызвали у неё интерес, так как она не любит подчиняться приказам.

"Я — певица! И для меня главное — дарить радость людям. Зачем мне политика и высокие посты? Я никогда не хотела стать, например, министром. Они приходят и уходят, а музыка и Вески остается", — объяснила звезда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Анне Вески Позади, крутой поворот (1984)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19
В Москве первую дозу вакцины от COVID-19 получили 400 детей
Рашкин готов выплатить компенсацию за убитого лося
Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников
Бывшая ведущая "Орла и решки" ждёт ребёнка
Названы самые желаемые города России для переезда ради работы
Ростовский следователь Ильина реабилитировала главарей кущевской банды Цапка и Цеповяза в деле о вымогательстве
Вирусолог Баранова: прививка не защищает от "ковидного хвоста"
Экс-глава Молдавии Додон: отношениям с Россией нужно придать новый импульс
Популярное
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников