Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии

Советская и эстонская певица Анне Вески рассказала о своём отношении к политике.

Анне Вески не склонна вмешиваться во внешнеполитические споры. Певица выступает за то, чтобы жить с соседними странами в мире и согласии.

Она не разделяет убеждённость некоторых политиков Прибалтики, которые устроили гонения на русский язык. Журналисты поинтересовались, у артистки не опасается ли она давать интервью на русском языке.

"Я понимаю, о чём вы. Может быть они не знают никакого другого языка? Я думаю, что чем больше человек знает языков, то тем лучше. В Эстонии практически говорят на четырех языках — эстонском, английском, русском и финском", — цитирует Вески argumenti. ru.

Певица призналась, что её звали пополнить ряды политических партий, однако эти предложения не вызвали у неё интерес, так как она не любит подчиняться приказам.

"Я — певица! И для меня главное — дарить радость людям. Зачем мне политика и высокие посты? Я никогда не хотела стать, например, министром. Они приходят и уходят, а музыка и Вески остается", — объяснила звезда.

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