Поклонники не могут без слёз смотреть на фото истощённой МакSим

Певица МакSим опубликовала осеннюю фотосессию. На фото рыжеволосая певица утопает в лучах солнца уходящего бабьего лета. Подписчики не могут без содрогания смотреть на фигуру истощённой после болезни певицы, которая превратилась в скелет.

Предполагалось, что фотосессия Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) получится позитивной и жизнеутверждающей. К этому располагало всё - прекрасная осенняя погода, ослепительное жёлтое солнце, заливающее всё вокруг и ласкающее своими лучами весёлую артистку. Однако чрезмерная худоба Марины неумолимо напоминает о её недавней тяжёлой болезни.

Единственное, что пугало фолловеров, это тонкая анорексичная фигура 38-летней певицы. Особенно ужасаютт ноги исполнительницы хита "Знаешь ли ты", напоминающие две спички.

Марина никак не комментирует свои снимки, сохраняя величественное молчание. Многословие не к лицу человеку, который побывал на грани жизни и смерти.

Подписчики как всегда пожелали Марине здоровья, посоветовав её набирать вес.

"Бухенвальдский крепыш. Надо есть побольше"; "Кушать кушать и набираться сил!!!"; "Как хорошо, что Вы поправились! Похудели немножко, но слава Богу живы и здоровы", — пишут в Сети.

Впрочем, в наш век моды на худобу, нашлись те, кто посчитал, что Абросимова хорошо выглядит.

"Сразу вспомнился клип трудный возраст, такая же милая хрупкая девчонка.

Красотка"; "Просто Барби", — пишут поклонники Абросимовой.

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