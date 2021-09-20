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Поклонники не могут без слёз смотреть на фото истощённой МакSим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица МакSим опубликовала осеннюю фотосессию. На фото рыжеволосая певица утопает в лучах солнца уходящего бабьего лета. Подписчики не могут без содрогания смотреть на фигуру истощённой после болезни певицы, которая превратилась в скелет.

Поклонники не могут без слёз смотреть на фото истощённой МакSим

Предполагалось, что фотосессия Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) получится позитивной и жизнеутверждающей. К этому располагало всё - прекрасная осенняя погода, ослепительное жёлтое солнце, заливающее всё вокруг и ласкающее своими лучами весёлую артистку. Однако чрезмерная худоба Марины неумолимо напоминает о её недавней тяжёлой болезни.

Единственное, что пугало фолловеров, это тонкая анорексичная фигура 38-летней певицы. Особенно ужасаютт ноги исполнительницы хита "Знаешь ли ты", напоминающие две спички.

Марина никак не комментирует свои снимки, сохраняя величественное молчание. Многословие не к лицу человеку, который побывал на грани жизни и смерти.

Подписчики как всегда пожелали Марине здоровья, посоветовав её набирать вес.

"Бухенвальдский крепыш. Надо есть побольше";

"Кушать кушать и набираться сил!!!";

"Как хорошо, что Вы поправились! Похудели немножко, но слава Богу живы и здоровы", — пишут в Сети.

Впрочем, в наш век моды на худобу, нашлись те, кто посчитал, что Абросимова хорошо выглядит.

"Сразу вспомнился клип трудный возраст, такая же милая хрупкая девчонка.
Красотка";

"Просто Барби", — пишут поклонники Абросимовой.

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