Джиган отказался от дружбы с Бастой и назвал его "петушарой"

Российский рэп-исполнитель Джиган продолжает эпатировать публику своими резкими высказываниями перед боем против Александра Емельяненко. Поединок должен пройти в Москве 4 ноября.

Чтобы "раскрутить" бой, Джиган и Емельяненко позволяют себе откровенные оскорбления. "Треш-ток" доходит до того, что под резкое слово участников попадают совсем посторонние люди.

Джиган в последнее время несколько раз называл людей, которые желают ему поражения, "петушарами". "Под раздачу" рэпера попал его коллега по цеху Баста.

Конфликт начался с того, что Емельяненко заявил о поддержке со стороны Басты.

"Созванивались с ним, не знаю, почему, он он ядом дышит на Джигана. Говорит, лупани его, чтобы он больше не лез на ринг", — заявил в одном из интервью Александр.

Джиган в ответ опубликовал в Сториз видеофрагмент интервью и подписал его так:

"Судя по всему, среди хейтеров и петушар, желающих моего проигрыша, проклёвывается явный фаворит".

Джиган — не такой уж и далёкий человек от спорта. С семи лет он занимался боксом, тайским боксом и кикбоксингом.

В 2014 году Джиган стал чемпионом по бодибилдингу.

Является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

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