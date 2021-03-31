Лариса Долина рассказала о своей супердиете

Певица всего за шесть месяцев сбросила 21 килограмм.

Лариса Долина уже не впервые удивляет поклонников своим преображением. Более десяти лет назад исполнительница хвасталась своим успехом в деле похудения, рекламируя загадочную "суперсистему шесть". Певице удавалось держать себя в форме, однако лишние килограммы опять подкрались к поп-диве.

Артистка сумела справиться с проблемой. Теперь появление Долиной на светских мероприятиях вызывает настоящий фурор. Похудевшая исполнительница хита "Погода в доме" заметно помолодела.

Певица получает море комплиментов от поклонников. Все желают знать секрет похудения Долиной. 65-летняя звезда уверяет, что для достижения цели достаточно убрать из рациона всего несколько продуктов.

Лариса Александровна объяснила, что несколько лет сидела на новомодной "кефирной" диете, которая оказалась неэффективной.

Только специалисты смогли подобрать Долиной формулу идеального питания, тщательно изучив её анализы.

"Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были", — объяснила Долина в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Под запретом оказались яйца, торты, икра, брокколи, вафли, хлеб, морковь, лук. В "чёрный список" попали даже кисломолочные продукты. Одобрение диетологов вызывают птица, рыба, помидоры, красный перец и свёкла.

Долина питается дважды в день, заканчивая приём пищи в 15.00.