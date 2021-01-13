Сергей Сафронов поблагодарил тех звёзд, которые его простили

Иллюзионист написал в своём Instagram-аккаунте трогательный пост.

Сергея Сафронова, которого одна из участниц "Битвы экстрасенсов" обвинила в том, что он вымогал у неё деньги в обмен на подсказки в процессе испытаний, потянуло на философию.

Екатерина Варнава отреагировала на слухи о своей персоне, которые распространял Сафронов. Она назвала его слова клеветой и пригрозила шоумену судом.

Все эти события подействовали на Сафронова неожиданным образом. Он признался в том, что всё, что с ним произошло, заставило пересмотреть его взгляды на коллег по шоу-бизнесу.