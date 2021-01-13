Иллюзионист написал в своём Instagram-аккаунте трогательный пост.
Сергея Сафронова, которого одна из участниц "Битвы экстрасенсов" обвинила в том, что он вымогал у неё деньги в обмен на подсказки в процессе испытаний, потянуло на философию.
Екатерина Варнава отреагировала на слухи о своей персоне, которые распространял Сафронов. Она назвала его слова клеветой и пригрозила шоумену судом.
Все эти события подействовали на Сафронова неожиданным образом. Он признался в том, что всё, что с ним произошло, заставило пересмотреть его взгляды на коллег по шоу-бизнесу.
"Про шоу-бизнес и его обитателей часто говорят как о "клубке целующихся змей". Люди, работающие в этой сфере, редко дружат. Честно говоря, до сегодняшнего момента и я думал так же. Но реакция коллег, которые, несмотря на случившееся, меня простили и сейчас поддерживают звонками, мудрыми советами, помогают в поиске врачей, изменила мою точку зрения. И после такого отношения мне во сто крат стыдно даже за мысли, в которых я допускал о них какой-то негатив", — объяснил артист в своём микроблоге.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.