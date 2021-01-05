Галкин показал, как реагирует сын на появление матери на экране

Сын Аллы Пугачёвой и Максима Галкина оказался очень сентиментальным ребёнком.

Юморист поделился в Instagram трогательным видео. На нём дети звёздной четы застыли перед экраном ТВ.

Гарри и Лиза Галкины не смогли пройти мимо выступления Аллы Пугачёвой. По телевидению транслировали выступление Примадонны, которая пела песню на стихи Марины Цветаевой "Мне нравится".

"Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой", — написал Максим Галкин под видео.

Гарри был совершенно очарован выступлением горячо любимой мамы. У ребёнка даже на глазах выступили слёзы от умиления.