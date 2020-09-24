Макс Барских считает дни до выхода в свет своего нового альбома "1990". Его релиз состоится уже через 15 дней. В ожидании премьеры певец решил показать, как создавались его композиции.

"По такому случаю мы запускаем документальный проект "1990", в котором вы увидите процесс создания песен глазами нашей любимой @ianamazana. Ее камера была со мной практически везде в течение целого года. Многое уже было так давно, что трудно поверить… Некоторые песни и идеи изменились до неузнаваемости, так что смотрите ЭКСКЛЮЗИВ!" — поделился Макс Барских, прикрепив видео, где его образ не совсем типичен.

Подписчики оценили произошедшие во внешности певца перемены.

"Я так понимаю это существенный шаг в направлении "Меня бесят, что меня любят за внешность, любите за творчество", поэтому здесь эти усы, да?" — шутят подписчики

"Усы, как визитная карточка. А в целом напомнил мне образ агента", — делятся впечатлениями поклонники музыканта.