Макс Барских считает дни до выхода в свет своего нового альбома "1990". Его релиз состоится уже через 15 дней. В ожидании премьеры певец решил показать, как создавались его композиции.
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Остается 15 дней до релиза моего нового альбома "1990"! 👐🏻 По такому случаю мы запускаем документальный проект "1990", в котором вы увидите процесс создания песен глазами нашей любимой @ianamazana ❤️ Ее камера была со мной практически везде в течение целого года. Многое уже было так давно, что трудно поверить… Некоторые песни и идеи изменились до неузнаваемости, так что смотрите ЭКСКЛЮЗИВ! 📹 by @ianamazana #МаксБарских #новыйальбом1990
"По такому случаю мы запускаем документальный проект "1990", в котором вы увидите процесс создания песен глазами нашей любимой @ianamazana. Ее камера была со мной практически везде в течение целого года. Многое уже было так давно, что трудно поверить… Некоторые песни и идеи изменились до неузнаваемости, так что смотрите ЭКСКЛЮЗИВ!" — поделился Макс Барских, прикрепив видео, где его образ не совсем типичен.
Подписчики оценили произошедшие во внешности певца перемены.
"Я так понимаю это существенный шаг в направлении "Меня бесят, что меня любят за внешность, любите за творчество", поэтому здесь эти усы, да?" — шутят подписчики
"Усы, как визитная карточка. А в целом напомнил мне образ агента", — делятся впечатлениями поклонники музыканта.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.